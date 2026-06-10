Egy ijesztő olasz mutató a szabadon engedett migránsokról

Olaszországban komoly politikai és társadalmi feszültséget okoz az illegális bevándorlás és a közbiztonság kapcsolata. Bár a Meloni-kormány évek óta működtet kiutasítási központokat Albániában a köztörvényes bűncselekményeket elkövetők számára, a baloldali bírók döntései nyomán szabadon engedett migránsok 80 százaléka a statisztikák szerint ismét törvénysértést követ el. Miközben a jobboldali Liga a börtönadatokra hivatkozva közvetlen összefüggést lát az illegális migráció és a növekvő bűnözés között, a baloldali ellenzék szerint a rendvédelmi erők urai a helyzetnek, és a problémára gazdasági-társadalmi válaszokat kell adni. A kérdés az adófizetőket is húsba vágóan érinti, hiszen az olasz börtönökben ülő elítéltek mintegy háromnegyede külföldi állampolgár.