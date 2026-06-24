Több százezer brit fiatalkorút bántalmaztak főként pakisztáni, nemi erőszaktevő bandák

Rupert Lowe több mint 200 oldalas jelentésében azt írja le, hogyan erőszakoltak meg lányokat elsősorban pakisztáni muszlim bandák tagjai. Ráadásul a dokumentum szerint a hatóságok nem védték meg az áldozatokat, sőt egyes esetekben figyelmen kívül hagyták az erőszaktevőkről és az emberkereskedőkről szóló bejelentéseket.

A jobboldali brit parlamenti képviselő jelentése a nemi erőszakot elkövető migránsbandákról óriási felháborodást váltott ki az Egyesült királyságban. A képviselő elmondta, hogy a muszlim közösség nem integrálódik a brit társadalomba. A vizsgálatot számos áldozat, hozzátartozó, tanú és szakértő segítette. A jelentés megállapította:

A rendőrség, a szociális szolgálatok, az iskolák, az egészségügyi szolgálat, az engedélyező hatóságok és a kormányok büntetlenül hagyták ezeknek a bandáknak a működését. Kimutathatóan hiányzott a politikai akarat a fellépésre velük szemben.

A jelentés szerint a pedofil elkövetők legkevesebb 4/5-e bevándorló, főleg pakisztáni származású volt. Rupert Lowe múlt kedden az X-fiókján osztotta meg a 219 oldalas dokumentumot, a mainstream nyugati sajtó napokig hallgatott róla. A vonatkozó poszt eddig 49 millió megtekintést ért el.

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a HírTV Láncreakció című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ legnagyobb médiacégei bizonyos kérdésekkel egyszerűen nem foglalkoznak.