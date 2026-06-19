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Elhalasztják a péntekre tervezett amerikai-iráni tárgyalásokat Svájcban

A témában Magyarics Tamás Amerika-szakértő mondott kommentárt.

  • Hírek
  • 2026. június 19., péntek 17:58
  • Forrás: HírTV
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Washington közölte, hogy az amerikai alelnök egyelőre nem utazik el Svájcba, mert a tárgyalások technikai részletei még nem véglegesek. Az amerikai elnöki hivatal ugyanakkor jelezte, hogy küldöttségük készen áll, hogy az első adandó alkalommal útra kelljen. 

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