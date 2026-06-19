Elhalasztják a péntekre tervezett amerikai-iráni tárgyalásokat Svájcban

Washington közölte, hogy az amerikai alelnök egyelőre nem utazik el Svájcba, mert a tárgyalások technikai részletei még nem véglegesek. Az amerikai elnöki hivatal ugyanakkor jelezte, hogy küldöttségük készen áll, hogy az első adandó alkalommal útra kelljen.
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