Irán: Az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai gyakorlatilag értelmetlenné tették a tűzszünetet

Az iráni külügyminisztérium csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai gyakorlatilag értelmetlenné tették a tűzszünetet, és figyelmeztetett, hogy Washington viseli a felelősséget az eszkaláció „nagyon veszélyes következményeiért”. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Washington további légicsapásokat fog végrehajtani Irán ellen, ha Teherán nem hajlandó elfogadni az amerikai tárgyalók által javasolt megállapodást, miután újabb amerikai támadásokat indítottak iráni célpontok ellen.