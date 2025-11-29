Megkínozták és megölték: Sebestyén Márta a testvére haláláról vallott

A háború iszonyata kézzelfoghatóvá vált, amikor kiderült, hogy Sebestyén József ártatlan áldozata lett a kényszersorozásnak, hiszen a kárpátaljai magyar férfit a hírhedt TCK emberei hurcolták el Beregszászról, majd a kegyetlen bántalmazás során vasrudakkal agyba-főbe verték, és a nővére, Sebestyén Márta a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen elcsukló hangon mondta el, hogy testvére magyarként nem akart idegen érdekekért meghalni egy értelmetlen konfliktusban.