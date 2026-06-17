Megosztotta a tagállamokat az Európai Unió következő hétéves költségvetése

Éles vita bontakozott ki az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről. A tagállamok abban sem értenek egyet, mekkora legyen a közös büdzsé, ahogy abban sem, hogy a pénzt inkább a hagyományos támogatásokra vagy az új prioritásokra, például védelemre és versenyképességre költsék. A csatározás Magyarország számára is kiemelten fontos, hiszen a felzárkóztatási források és az agrártámogatások jövője is terítéken van.