Megosztotta a tagállamokat az Európai Unió következő hétéves költségvetése

Éles vita bontakozott ki az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről. A tagállamok abban sem értenek egyet, mekkora legyen a közös büdzsé, ahogy abban sem, hogy a pénzt inkább a hagyományos támogatásokra vagy az új prioritásokra, például védelemre és versenyképességre költsék. A csatározás Magyarország számára is kiemelten fontos, hiszen a felzárkóztatási források és az agrártámogatások jövője is terítéken van.
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