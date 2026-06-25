Tíz éve döntöttek a britek: a Brexit mérlege egy évtized távlatából

Június 23-án volt tíz éve, hogy a britek az Európai Unióból való kilépés mellett döntöttek. A Brexit támogatói azt ígérték: visszaszerzik az ország szuverenitását, megerősítik a gazdaságot és megfékezik a bevándorlást. A történelmi döntés azonban évekre politikai válságba sodorta Nagy-Britanniát. De mit mutat a mérleg egy évtizeddel később? Ennek jártunk utána.

A Brexit egyik legismertebb arca Boris Johnson volt, aki azzal kampányolt, hogy az Európai Uniónak fizetett milliárdok inkább a brit egészségügyet erősíthetnék.

Eközben David Cameron miniszterelnök a bennmaradás mellett érvelt. Arra figyelmeztetett: a világ legnagyobb kereskedelmi blokkjának elhagyása komoly gazdasági kockázatokat jelenthet.

2016. június 23-án döntöttek a britek népszavazáson, hogy elhagyják az Európai Uniót. Az eredmény sokakat meglepett.



Jenny Watson fő számoló taps és üdvrivalgás mellett jelentette be a népszavazás végeredményét.