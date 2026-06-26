Olaszországban még legalább egy hétig tart a hőség

Olaszországban sem akar szűnni a kánikula. Az időjósok szerint még legalább egy hétig tart a hőség, amely már emberéleteket is követelt. A hétvégi csúcsértékek miatt az olasz hatóságok korlátozásokat vezettek be, több múzeum limitálta a látogatók számát. Az ország déli részében olvadnak az utak, több helyen meghajlottak a sínek, és gyakoriak lettek az áramszünetek is.