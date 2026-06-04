Venezuela sorsára juthat Kuba

Május közepén az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyilvánosságra hozta a korábbi kubai vezető, a 94 éves Raúl Castro és öt másik férfi ellen gyilkosság és összeesküvés vádjával emelt vádat, akiket a kubai hadsereg 1996-os, egy Miamiban székelő emigráns csoport által üzemeltetett két polgári repülőgép lelövésével hoztak összefüggésbe. A 30 éves incidensre, amelyben négy férfi vesztette életét, vonatkozó gyilkossági vádat ugyanazon a napon hirdették ki, amikor az USS Nimitz anyahajó-csapásmérő csoport a Karib- térségbe vonult , miután hónapokig fokozódott az amerikai hírszerző repülés Kuba körül.