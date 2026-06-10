Zelenszkij kimondta, amit eddig senki – ezt a szerepet szánja Európának

Kijelentését Volodimir Zelenszkij azzal indokolta, hogy egy közvetítőnek semlegesnek kell lennie, ebben az esetben pedig az EU-nak el kellene gondolkodnia a szankciók alkalmazásán Oroszország ellen. Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője jelenleg alkalmatlannak tartja az Európai Uniót a közvetítői szerepre, véleménye szerint ugyanis az Európai Uniós vezetők hajlamosak a háború folytatására koncentrálni, mint a béketárgyalásokra.

A diplomáciai adok-kapok közepette az Európai Bizottság máris bemutatta a 21. oroszellenes szankciós csomagot, amely ezúttal az energiaszektor mellett a halászatot is célba veszi, ám a tagállami vétók lehetősége miatt az elfogadása most is hónapokig elhúzódhat.