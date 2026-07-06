Lángokban Dél-Európa: több ezer hektárt perzseltek fel a pusztító erdőtüzek

Erdő- és bozóttüzek pusztítottak az utóbbi napokban több dél-európai régióban. A fő ok a múlt heti forróság, amely rendkívül kiszárította a növényzetet. Több ezer hektáron kellett küzdeni a lángokkal Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is.

Franciaországon - mint Európa nagy részén - a közelmúltban hőhullám vonult végig, a kiszáradt növényzet miatt pedig rendkívül megnőtt a bozót- és erdőtüzek veszélye.

A délnyugat-franciaországi tüzek mintegy 1500 hektáron pusztítottak.

Thesszalonikitől északra már evakuálni kellett az embereket. A tűz gyorsan terjedt, két gyár is leégett.

Halálesetről egyelőre nincs információ.