Kőbánya legnagyobb közösségi ünnepe ismét sikert aratott

A Szent László napok jóval több egy kerületi fesztiválnál: hagyományőrzés, közösségi ünnep és kulturális seregszemle is egyszerre. A programban a koncertek mellett történelmi séták, a pincerendszer látogatása, családi programok és egyházi események is helyet kaptak.

Kőbányán évtizedek óta hagyomány, hogy Szent László király ünnepéhez kapcsolódva több napon át közösen ünnepel a kerület. A történelmi múlt, a kulturális programok és a közösségi élmények egyszerre vannak jelen.

A hagyománnyá vált rendezvényt a Kőrösi Kulturális Központ szervezi, ahol színes programokon lehetett részt venni ezen a három napon a Szent László téren és környékén.