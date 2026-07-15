Nem csak rossz szokás: ezt jelezheti az éjszakai bepisilés

Sokszor csak legyintenek a szülők az éjszakai bepisilésre, pedig hatéves kor felett ez már olyan probléma lehet, amely mögött nemcsak rossz szokások, hanem akár fejlődési rendellenesség, fertőzés vagy pszichés ok is állhat. Utánajártunk mikor érdemes szakemberhez fordulni, milyen vizsgálatok várhatók, és miért árthat többet a büntetés?

A jó hír, hogy a legtöbb esetben a kivizsgálás nem jár komoly megterheléssel a gyermek számára, viszont fontos információkat adhat a megfelelő kezeléshez. Az urológia-nefrológia területén dolgozó szakorvosok pontosan tudják merre kell indulni a vizsgálatokkal.

