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70 milliárd dollárt ad a bevándorlási hivatal és a határőrség számára a Trump-kormányzat

A Hír TV-t New Yorkból Gulyás Virág tudósította.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Újabb fontos lépést tett az illegális bevándorlás visszaszorítására a Trump-kormányzat, amikor a republikánus többségnek köszönhetően megszavaztak egy csaknem 70 milliárd dolláros finanszírozást a bevándorlási hivatal és a határőrség számára Donald Trump elnökségének végéig. A törvény komoly politikai vitát váltott ki Washingtonban: míg a republikánusok szerint ezzel végre biztosították az ICE és a határőrség működéséhez szükséges forrásokat, a demokraták szerint az intézkedés egy biankó csekk, és nem biztosít megfelelő kongresszusi ellenőrzést.

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