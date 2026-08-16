70 milliárd dollárt ad a bevándorlási hivatal és a határőrség számára a Trump-kormányzat

Újabb fontos lépést tett az illegális bevándorlás visszaszorítására a Trump-kormányzat, amikor a republikánus többségnek köszönhetően megszavaztak egy csaknem 70 milliárd dolláros finanszírozást a bevándorlási hivatal és a határőrség számára Donald Trump elnökségének végéig. A törvény komoly politikai vitát váltott ki Washingtonban: míg a republikánusok szerint ezzel végre biztosították az ICE és a határőrség működéséhez szükséges forrásokat, a demokraták szerint az intézkedés egy biankó csekk, és nem biztosít megfelelő kongresszusi ellenőrzést.