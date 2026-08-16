Egyre többe kerül a tankolás az olasz autósoknak

Az olaszok idén havonta mintegy 1,1 tized millió euróval, éves szinten pedig várhatóan összesen 13,6 tized millió euróval költenek többet tankolásra. A kormány által biztosított, literenként 17 centes támogatás augusztus 25-ig érvényes, ám közben egyes benzinkutak elkezdték hígítani és szennyezni az üzemanyagot. Rómában és környékén a pénzügyőrség 11 tonna szennyezett üzemanyagot foglalt le. Az árak ennek ellenére továbbra is magasak: az üzemanyag ára meghaladja a literenkénti két eurót. A Hír TV egy autópálya menti töltőállomáson 2,7 tized eurós, vagyis csaknem ezerforintos literenkénti árat is talált a prémium dízelnél.