Éles vita bontakozott ki Olaszország és Spanyolország között a ceutai migrációs válság kapcsán

A római kormány vezetői azt követelik az Európai Uniótól, hogy fejezze be „ambivalens politikát” és tegyen határozott lépéseket a migráció megfékezésére. A feszültségeket fokozza, hogy olasz újságírókat tiltottak ki a spanyol hatóságok Ceutából.
A Hír TV-t Jánosi Dalma tudósította Rómából.
A római kormány vezetői azt követelik az Európai Uniótól, hogy fejezze be „ambivalens politikát” és tegyen határozott lépéseket a migráció megfékezésére. A feszültségeket fokozza, hogy olasz újságírókat tiltottak ki a spanyol hatóságok Ceutából.