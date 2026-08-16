Kiemelt videók

Éles vita bontakozott ki Olaszország és Spanyolország között a ceutai migrációs válság kapcsán

A Hír TV-t Jánosi Dalma tudósította Rómából.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A római kormány vezetői azt követelik az Európai Uniótól, hogy fejezze be „ambivalens politikát” és tegyen határozott lépéseket a migráció megfékezésére. A feszültségeket fokozza, hogy olasz újságírókat tiltottak ki a spanyol hatóságok Ceutából. 

 

Továbbiak a témában