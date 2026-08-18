Hét migráns meghalt a Földközi-tengeren, ötven túlélőt mentettek ki

Súlyos tragédiával végződött egy illegális átkelés a Földközi-tenger középső részén

Az Emergency nevű olasz humanitárius szervezet mentőhajója 50 migránst mentett ki egy túlzsúfolt, kétszintes facsónakból. A kimentett személyek a líbiai Zuwara városából indultak útnak. Heten nem élték túl a tengeri átkelést, őket a hajó gyomrából hozták fel a fedélzetre. Az elhunyt áldozatokon kívül két ember állapota kritikus, ők súlyos fulladásos tünetekkel küzdenek, ami miatt a mentőcsapat azonnali orvosi evakuálást kért a hatóságoktól.

A kimentett túlélők többsége Szomáliából és Egyiptomból származik

Különösen magas a kiskorúak aránya, a csoportban 29 kísérő nélküli gyermek található. A mentőakciót a líbiai parti őrség egyik járőrhajója is végig figyelemmel kísérte a közelből. Az Emergency munkatársai a megpróbáltatások és a súlyos egészségügyi állapotok miatt egy közeli biztonságos kikötő kijelölését kérték az olasz hatóságoktól. A belügyminisztérium a dél-olaszországi Bari kikötőjét jelölte ki a partraszállásra.