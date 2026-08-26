Minden eddiginél keményebb szankciók jöhetnek Irán ellen

Nem tartanak az újabb amerikai szankcióktól az iráni emberek. A hétfőn meghirdetett megszorító intézkedések az amerikai elnök szerint a valaha volt legpusztítóbb korlátozások Irán ellen. Az irániak orosz és kínai segítségben bíznak. Washington arra kérte szövetségeseit, hogy szakítsák meg üzleti kapcsolataikat Iránnal, különben nekik is szankciókkal kell szembenézniük. Elemzők szerint Kína mentességet élvezhet a szankciók alól.

Az amerikai vezetés úgy látja, hogy a gazdasági nyomásgyakorlás a leghatékonyabb eszköz Irán ellen. Teherán szerint azonban az újabb amerikai szankciók nemzetközileg jogellenesek, és aláássák más országok szuverenitását is.