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Kínos fordulat: a kormány szerint csak pontatlan volt a levél a lovakról

A kormány magyarázkodásán a kommentelők is kiakadtak.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Mégsem kéri vissza a brit király koronázására ajándékozott lovakat a kormány - állítja az agrárminisztérium. A tárca Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben közölték: valóban írtak egy levelet a kölcsönszerződés megszüntetéséről, azonban azt pontatlanul fogalmazták meg. 

Deák Dániel szerint mindez bizonyítja, hogy valóban született egy a hivatalos levél, de bizonyítja a kormány alkalmatlanságát is.

A kormány magyarázkodásán a kommentelők is kiakadtak.

Az egyik hozzászóló szerint „ezt úgy hívják, hogy totális alkalmatlanság”.

Egy másik úgy fogalmazott: „Vérprofi csapat”, mint mindenhol az új kormányban.

De volt, aki a mesterséges intelligenciát ajánlja a fogalmazási problémák leküzdésére.

 

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