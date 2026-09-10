Kínos fordulat: a kormány szerint csak pontatlan volt a levél a lovakról

Mégsem kéri vissza a brit király koronázására ajándékozott lovakat a kormány - állítja az agrárminisztérium. A tárca Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben közölték: valóban írtak egy levelet a kölcsönszerződés megszüntetéséről, azonban azt pontatlanul fogalmazták meg.

Deák Dániel szerint mindez bizonyítja, hogy valóban született egy a hivatalos levél, de bizonyítja a kormány alkalmatlanságát is.

A kormány magyarázkodásán a kommentelők is kiakadtak.

Az egyik hozzászóló szerint „ezt úgy hívják, hogy totális alkalmatlanság”.



Egy másik úgy fogalmazott: „Vérprofi csapat”, mint mindenhol az új kormányban.



De volt, aki a mesterséges intelligenciát ajánlja a fogalmazási problémák leküzdésére.