Megbukhat Friedrich Merz?

Merz politikai nehézségei kétségessé teszik az Európai Uniós költségvetési megállapodását. A német kancellár brüsszeli mozgásterét pártjának gyenge eredményei is szűkítik a tartományi választásokon - írja a The Financial Times.

A legközvetlenebb aggodalmat az EU mintegy 2000 milliárd eurós költségvetési terve jelenti. A hétéves megállapodás nehéz döntéseket kényszerít ki többek között a védelem és a mezőgazdasági támogatások terén. Németország, az EU legnagyobb tagállama nélkül, illetve határozott német támogatás és lehetőség szerint német iránymutatás nélkül sokkal nehezebb lenne év végéig megállapodásra jutni.

A tárgyalásokban részt vevő négy tisztviselő szerint Merz Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) súlyos veszteségei a legutóbbi tartományi választásokon arra késztették az EU-t, hogy újraértékelje, milyen eredményeket lehet elérni az elkövetkező hónapokban.