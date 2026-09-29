Magyar Péter állítására reagált a kutató-mentő szolgálat

Nem a sötétben merültek a búvárok, amikor Magyar Péter Dunába dobott telefon ügy miatt kellett búvártevékenységet végezni - ezt válaszolta híradónknak a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat elnöke. Mint ismert: feljelentést tesz Magyar Péter, amiért búvárok keresték elmondása szerint sötétben az általa még 2024-ben Dunába dobott telefont.

A miniszterelnök 2024 júniusában egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott, ahol az este folyamán többször fiatal lányok lába között csúszott mászott a padlón. Egy férfi ezt igyekezett megörökíteni, majd Magyar Péter kivette a kezéből a telefont.

A miniszterelnököt botrányos viselkedése miatt végül a nyakánál fogva tették ki a szórakozóhelyről, ezután dobhatta a megszerzett telefont a Dunába. A botrány miatt felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés.

Utánajártunk, hogy az érintett napon milyen volt a Duna vízállása. Elmondható, hogy 2024. június 20-21-én a vízállás apadó tendenciát mutatott. A Duna hazai szakaszain mérsékelt, stabil vízállás volt tapasztalható.

George Spöttle biztonságpolitikai szakértőt kapcsoltuk.