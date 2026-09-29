Zelenszkij: Újabb 10 ezer észak-koreai katona kiképzését készítik elő

Oroszország ukrán logisztikai és katonai célpontokat támadott, Kijev pedig orosz hadiipari és olajipari létesítményeket vett célba. Az orosz légicsapások Kijevben egy egészségügyi központot is eltaláltak, a támadásban heten megsérültek, miközben Ukrajnában több helyen is károk keletkeztek.

A támadások közepette Zelenszkij újabb orosz mozgósításról beszélt, és azt állította, hogy már több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban. Szerinte további 10 ezer észak-koreai katona kiképzését és Oroszországba telepítését készítik elő.