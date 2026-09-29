Európában egyre drágul a dízel: Nagy Britanniában már 2 font egy liter

Több mint 2 fontba kerül egy liter gázolaj egy southamptoni benzinkúton, az ár egyre nagyobb terhet jelent az autósoknak és a fuvarozóknak. Egy taxis szerint az üzemanyag-drágulás már a megélhetésüket veszélyezteti. Egy fuvarozócég vezetője pedig arról számolt be, hogy járművenként heti 250 fonttal nőtt a költségük. Az angol autósok közül többen spórolnak és ha tehetik, többet használják a tömegközlekedést.

Az EU vizsgálja az importált üzemanyagokra vonatkozó metánszabályok bevezetésének elhalasztását – jelentette be Dan Jorgensen energiaügyi biztos. A tervezett uniós metánszabályok azt írják elő, hogy az unióba behozott olaj- és gáztermékeknél is ellenőrizzék és csökkentsék a metánkibocsátást, több tagállam szerint ez megnehezítheti az energiaimportot.

Közben a dízelpiacot is szorosan figyelik, mivel Európa jelentős mennyiségű dízelt importál, és közeleg a téli időszak. Mindeközben kilátásba helyezték az Egyesült Államok esetleges 90 napos dízelexport-tilalmát, ami az ír energiaügyi miniszter szerint jelentős hatással lenne Európára, de jelenleg nincs jele annak, hogy Washington tényleg bevezetné.