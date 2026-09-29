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Exkluzív interjú Hankó Balázzsal – ma este 20 órakor a HírTV-n!

„Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn” – Ma este 20:00 órakor adja le a HírTV azt az exkluzív interjút, amelyet Hankó Balázzsal készítettek az őrizetbe vétele előtt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Híradó különkiadásában Hankó Balázs arról beszélt, hogy szerinte visszatért a koncepciós eljárások kora, és visszautasította a támogatási rendszert érintő vádakat.

 

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