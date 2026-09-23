Tüntetések és rendőri fellépés: egyre nagyobb a feszültség Ceutában

Elkezdték felszámolni a ceutai hatóságok a város tengerpartján létrejött zsibvásárt. A fellépés eseménymentesen zajlott, a rendőrség az árukat elkobozta. Mindeközben a helyiek úgy látják, hogy Ceuta olyan hellyé vált, mint Afganisztán, ahol nincs közbiztonság, és bármikor bármi megtörténhet.

A turisták szerint a város élhetetlen. Egy vezető ellenzéki politikus a migránsok azonnali kiutasítását követelte.

A ceutaiak türelme már hetekkel ezelőtt elfogyott, szabályosan letáboroztak a városvezetés épülete elé, hogy így tiltakozzanak a végrehajtó hatalom tétlensége ellen. Ugyanis a madridi vezetés szerint nem a migránsok visszatoloncolása a megoldás, hanem a biztonságos és higiénikus elszállásolásuk táborokban.

A helyiek szerint továbbra is mintegy 10 ezer migráns tartózkodik az észak-afrikai spanyol városban.