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A keddi ENSZ-közgyűlésen történt találkozójuk során Volodimir Zelenszkij jelezte Donald Trumpnak, hogy kész lenne leállítani az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország is ugyanezt tenné az Ukrajnában végrehajtott tömeges támadásaival kapcsolatban.

A lipcsei robbanódrón ügye már egy több országon átívelő, feltételezett orosz szabotázshálózat nyomozásává szélesedik.

A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt vezetője, Jarosław Kaczyński azt állította vasárnapon, hogy Ukrajna kezdetben arra törekedett, hogy Lengyelországot belerángassa az Oroszországgal folytatott háborújába.