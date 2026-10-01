Az ipari elrettentés az, amit a modern hadviselés egyre inkább megkövetel

Sci-fi, vagy "csak" a hadviselés jövője bontakozik ki a szemünk láttára - Amerika 20 milliárd dollárért építi a következő háború vadászgépét. Már épül a háború következő generációja. Az Egyesült Államok 20 milliárd dolláros szerződést kötött az új, hatodik generációs vadászgép fejlesztésére. Az F/A-XX nem egyszerűen egy új repülőgép lesz: a tervek szerint pilóta nélküli harci gépekkel együttműködve harcol majd. Vagyis a jövő vadászgépének már nem feltétlenül egyetlen pilótája lesz – hanem egy egész robotikus légi kötelék dolgozhat körülötte. Washington ezzel elsősorban Kínára készül.