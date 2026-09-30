Egy hónapra tartóztatták le Seszták Miklóst

Magyar Péter szokatlan módon a Parlamentben jelentette be szeptember 15-én, hogy Szivek Norbertet és Jellinek Dánielt előállította az ügyészség. A hatóság az úgynevezett Volánbusz-ügyben hivatali vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja a két férfit. Jellinek korábban egyébként Magyar Péter belvárosi ingatlanjának megvásárlásában is szerepet játszhatott.

De a vádhatóság szerint mentelmi joggal rendelkező képviselő is érintett a Volánbusz-ügyben. Seszták Miklóst többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A KDNP-s képviselő mentelmi jogát hétfőn függesztették fel, a politikus azonban nem vett részt a döntésben, hanem bement a Központi Nyomozó Főügyészségre vallomást tenni. Hiába tanúsított együttműködést, mégis őrizetbe vették, ráadásul a köznyelvben ÁVH-ként elhíresült Vagyonvisszaszerzési Hivatal jár el az ügyben.

Bár még csak ketten dolgoznak a hivatalnál, éppen amikor Seszták Miklós az ügyészségen tartózkodott, ott volt Tasnády Katalin, az NVVH elnökhelyettese is. Ha pedig már ott volt – a szervezet elnökének elmondása szerint – őrizetbe is vette a politikust. Egy hónapra rendelték el Seszták Miklós letartóztatását – erről adott tájékoztatást a Fővárosi Törvényszék, a döntés ellen a gyanúsított fellebbezett. A Fővárosi Törvényszéken szerdán megjelent az NVVH elnökhelyettese, Tasnády Katalin is.