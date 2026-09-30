Orbán Viktor: Semmi nem maradhat titokban

Az Országgyűlés tiszás többsége július végén megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A Fidesz és KDNP képviselői szerint az NVVH felállításával egy új ÁVH jött létre. Az ellenzéki politikusok úgy fogalmaztak, hogy az NVVH az önkény egyik hivatala.

Szerdán Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a Fidesz oldalán elindul az ÁVH-figyelő. A pártelnök azt írta, hogy az ÁVH bárkire lecsaphat. Arra is figyelmeztetett, hogy lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet.

Az ÁVH-figyelő célja, hogy nyomon kövesse azoknak a munkáját, akik az NVVH törvénytelenségeiben részt vesznek – hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós elmondta: abban az ügyben, amivel Hankó Balázsékat vádolja az új ÁVH, eljárásjogi túllépések is történhettek. A politikus hozzátette: mindenkinek, aki részt vesz az NVVH eljárásaiban a jövőben vállalnia kell a következményeket.