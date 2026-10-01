Roma egyesület tesz rendet Salgótarjánban

Salgótarjánban néhány roma férfi esténként járni kezdte az utcákat, mert elegük lett abból, hogy a városban gyerekek szeme láttára kristályoznak. A Gyár Acél Egyesület tagjai többnyire megtért, egykor maguk is a bűn felé sodródó emberek. A rendőrségnek segítenek, a drogosoknak az evangéliumról beszélnek, a saját közösségük egy része pedig vamzernek tartja őket. Este volt, nyolc-tíz ember ült bent egy salgótarjáni házban, és ment a drogozás, ahogy minden más estén is. Ott ült köztük az akkor 32 éves Márió is, aki tizenhárom éves kora óta, vagyis közel húsz éve használt szert.