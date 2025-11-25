Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában

A magyar csapat pontszámban még utolérheti a portugálokat a tabellán, de az egymás elleni rosszabb gólkülönbsége miatt nem előzheti meg.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, E csoport:

FTC-Green Collect - SL Benfica (portugál) 33-31 (13-14)

lövések/gólok: 48/33, illetve 50/31

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/3

kiállítások: 8, illetve 2 perc

A Ferencváros keretéből Tóth Péter, Prainer Viktor és Lékai Máté hiányzott. Csapatuknak legalább 14 góllal kellett volna nyernie ahhoz, hogy maradjon esélye a továbbjutásra. Éppen ezért nagy tempóban kezdett, 5-2-re ellépett az FTC, de ez a lendület csak hét és fél percig tartott. Reinier Taboada góljaival jól tartotta magát a Benfica, sőt egy 4-0-s sorozattal fordított, majd egy újabb négyes széria végén már 12-10-re vezetett.

A szünetben 14-13-as előnyben volt a vendégcsapat, a folytatásban pedig előbb létszámfölényes, majd két beállós támadásokkal próbálkozott a Ferencváros, amely a 24. percet követően a 40. percben vezetett ismét. A hajrá remekül sikerült a házigazdáknak, mert bár az 51. percben még a Benfica állt jobban, ezt követően egy 6-2-es sorozattal eldöntötte a meccset Pásztor István vezetőedző együttese.

Nagy Bence és Ancsin Gábor nyolc-nyolc, Győri Mátyás hét góllal, Borbély Ádám tíz, Győri Kristóf pedig hat védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Taboada kilenc, Christofer Hedberg négy találattal, Rangel Luan da Rosa 12 védéssel zárt.

A két győzelemmel és három vereséggel álló FTC egy hét múlva a svéd HF Karlskrona otthonában zárja szereplését a második számú európai kupasorozatban.

Ugyanebben a csoportban a német MT Melsungen otthon 35-34-re nyert a Karlskrona ellen, Sipos Adrián és Bartucz László sérülés miatt nem szerepelt a keretben, Palasics Kristóf csak három lövés erejéig lépett pályára, azok közül egyet kivédett.

Az állás:

MT Melsungen (német) 8 pont, Benfica 6, Ferencváros 4, HF Karlskrona (svéd) 0

Fotó: Borbély Ádám, a Ferencváros (k) kapusa véd a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében játszott FTC–Green Collect - Sport Lisboa e Benfica mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 25-én. MTI/Hegedüs Róbert