Ügetőfarsang a Kincsem Parkban

A Kincsem Park így hirdette az Ügetőfarsangot: "2026. február 7-én, szombaton újra benépesül a Kincsem Park, hiszen elérkezünk a farsangi időszakhoz. Kapd elő a legütősebb jelmezed, az első 500 jelmezben érkező látogató vendégünk lesz egy pohár forralt borra (18 év felett) vagy egy pohár teára. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a jelmezes hajtás sem marad el. Vajon idén ki győz? Tavaly Minyon-sikert ünnepelhettünk! Vár még sztárfutam, sulkyhúzó verseny, kibővített étel és ital kínálat, az elmaradhatatlan farsangi fánk, jelmezverseny nagy értékű díjakkal, Kincsem Kincskereső Kaland és gyerekprogramok, de nyereményjátékban sem lesz hiány."