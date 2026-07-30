Augusztus első napjaiban 1-én és 2-án vár a Tippmix Nyári Nagydíjak hétvégéje a Kincsem Parkban. Két nap, mikor a piknik és a lóverseny hangulata találkozik! Szombaton 16:30-tól a piknikezés mellett izgalmas ügetőversenyek várnak, a Kanca Díj, a Háromévesek Nagydíja és az Ötévesek Nagydíja. A nyári estét DJ teszi teljessé.

Vasárnap 10 órától egy kellemes brunchcsal indul a nap a Fehér Háznál, majd 11-től Tris Jóga, pónik és a telivérek lépnek pályára, a Magyar Kancadíjban, a Kozma Ferenc Emlékversenyben és a Kisbér Díjban.

