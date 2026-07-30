A Rákóczi Szövetség nyelvi tábora az összetartozásról is szól

A Rákóczi Szövetség Összmagyar Anyanyelvi Tábora a Kárpát-medencei szórványból és a világ különböző pontjain élő diaszpórából érkező magyar gyermekek egyik legnagyobb nyári találkozóhelye. A tábor elsődleges célja, hogy a fiatalok megéljék az összetartozást, anyanyelvi környezetben fejlesszék nyelvtudásukat, és tartós barátságokat kössenek. Nemcsak országok választják el őket egymástól, hanem olykor kontinensek is. Mégis van valami, ami összeköti ezeket a fiatalokat: a magyar szó, a családi emlékek és az a kíváncsiság, amellyel saját történetük egy darabját keresik.

A Rákóczi Szövetség immár 2. alkalommal szervezte meg ezt a különleges nyelvi tábort. A program célja, hogy a magyar származású fiatalok ne csupán megismerjék, hanem át is élhessék a magyar kultúrát. A nyelvórák mellett közös programok, kirándulások és számtalan beszélgetés segíti, hogy néhány nap alatt életre szóló barátságok szülessenek. A tábor így nemcsak a magyar nyelvről szól, hanem az összetartozásról is: bárhol is éljünk a világban, vannak értékek, amelyek összekötnek bennünket. Mindössze néhány nap, mégis maradandó élmény. Olyan fiatalok találkoznak itt, akik bár különböző országokból érkeztek, mégis gyorsan megtalálják a közös hangot. A magyarság nem csupán örökség, hanem élő kapcsolat - egymással és az otthonnal, amelyre mindig rá lehet találni.

