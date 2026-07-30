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A Rákóczi Szövetség nyelvi tábora az összetartozásról is szól

A világ számos pontján élnek olyan fiatalok, akik bár távol születtek Magyarországtól, szívükben mégis őrzik magyarságukat. Van, aki nagyszüleitől tanulta az első magyar szavakat, mások családi történetekből ismerik őseik hazáját. Most azonban mindannyian ugyanazzal a céllal érkeztek Sátoraljaújhelyre, hogy közelebb kerüljenek gyökereikhez.

  • Radar
  • 55 perce
  • Forrás: HírTV
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A Rákóczi Szövetség Összmagyar Anyanyelvi Tábora a Kárpát-medencei szórványból és a világ különböző pontjain élő diaszpórából érkező magyar gyermekek egyik legnagyobb nyári találkozóhelye. A tábor elsődleges célja, hogy a fiatalok megéljék az összetartozást, anyanyelvi környezetben fejlesszék nyelvtudásukat, és tartós barátságokat kössenek. Nemcsak országok választják el őket egymástól, hanem olykor kontinensek is. Mégis van valami, ami összeköti ezeket a fiatalokat: a magyar szó, a családi emlékek és az a kíváncsiság, amellyel saját történetük egy darabját keresik.

A Rákóczi Szövetség immár 2. alkalommal szervezte meg ezt a különleges nyelvi tábort. A program célja, hogy a magyar származású fiatalok ne csupán megismerjék, hanem át is élhessék a magyar kultúrát. A nyelvórák mellett közös programok, kirándulások és számtalan beszélgetés segíti, hogy néhány nap alatt életre szóló barátságok szülessenek. A tábor így nemcsak a magyar nyelvről szól, hanem az összetartozásról is: bárhol is éljünk a világban, vannak értékek, amelyek összekötnek bennünket. Mindössze néhány nap, mégis maradandó élmény. Olyan fiatalok találkoznak itt, akik bár különböző országokból érkeztek, mégis gyorsan megtalálják a közös hangot. A magyarság nem csupán örökség, hanem élő kapcsolat - egymással és az otthonnal, amelyre mindig rá lehet találni.
 

 

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