Az első egybemetszéses robotsebészeti technológia az állami egészségügyben

Magyarországon a közfinanszírozott szférában elsőként az Országos Onkológiai Intézetben debütál az egykaros single port, azaz egybemetszéses technológia. Ezzel a regionális éllovasok közé került a hazai ellátás, mivel a Visegrádi országok közül csak kettőben, Csehországban és Lengyelországban van jelen.

A rendszernek köszönhetően olyan területeken is elindulhat a robotsebészet, ahol korábban nem volt rá lehetőség, többek közt az emlő- és a pajzsmirigysebészetben. Az ilyen műtét lényege, hogy a beavatkozás mindössze egyetlen egy heggel jár, ami fontos a fiatal nőknél. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás pedig rövidebb. De az orvos számára is előnyökkel jár: a karok mozgatása távoli asztalnál vezérelt, nincs közvetlen kapcsolata a beteggel.

Kezdetben a laparoszkópiás műtéti idő is hosszabb volt, de ma már képes lépést tartani a nyitott műtétek idejével, ugyanezt várják a robottechnológiától is. Az állami ellátás tehát képes felzárkózni ebben a tekintetben a magánellétáshoz. A tesztidőszakot követően pedig remélhetőleg a jövőben is a betegeket szolgálhatja a készülék, optimalizálva, a műtéti folyamatokat és időket, ami tovább emeli a betegellátás színvonalát az Országos Onkológiai Intézetben.