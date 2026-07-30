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Az első egybemetszéses robotsebészeti technológia az állami egészségügyben

Az Országos Onkológiai Intézetben debütál az első olyan robotrendszer, amely egybemetszéses robotsebészeti technológiát alkalmaz. Ezzel az intézet nemcsak az állami ellátásban úttörő, de Magyarországon elsőként alkalmazza ezt a csúcstechnológiát.

  • Radar
  • 1 órája
  • Frissítve: 52 perce
  • Forrás: HírTV
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Magyarországon a közfinanszírozott szférában elsőként az Országos Onkológiai Intézetben debütál az egykaros single port, azaz egybemetszéses technológia. Ezzel a regionális éllovasok közé került a hazai ellátás, mivel a Visegrádi országok közül csak kettőben, Csehországban és Lengyelországban van jelen.

A rendszernek köszönhetően olyan területeken is elindulhat a robotsebészet, ahol korábban nem volt rá lehetőség, többek közt az emlő- és a pajzsmirigysebészetben. Az ilyen műtét lényege, hogy a beavatkozás mindössze egyetlen egy heggel jár, ami fontos a fiatal nőknél. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás pedig rövidebb. De az orvos számára is előnyökkel jár: a karok mozgatása távoli asztalnál vezérelt, nincs közvetlen kapcsolata a beteggel.

Kezdetben a laparoszkópiás műtéti idő is hosszabb volt, de ma már képes lépést tartani a nyitott műtétek idejével, ugyanezt várják a robottechnológiától is. Az állami ellátás tehát képes felzárkózni ebben a tekintetben a magánellétáshoz. A tesztidőszakot követően pedig remélhetőleg a jövőben is a betegeket szolgálhatja a készülék, optimalizálva, a műtéti folyamatokat és időket, ami tovább emeli a betegellátás színvonalát az Országos Onkológiai Intézetben.

 

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