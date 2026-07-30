Fókuszban a védelmi ipar Nagy-Britanniában

Vadászgépek, katonai szállító repülőgépek, rakéták és drónok sorakoznak a Nagy-Britanniában megrendezett légibemutatón. A világ egyik legjelentősebb légiközlekedési seregszemléjén idén mintegy 1600 kiállító vesz részt, csaknem felük a védelmi ipart képviseli. A háborúk és a geopolitikai feszültségek miatt ugyanis világszerte egyre több ország növeli katonai kiadásait és fejleszti légvédelmi képességeit. A megváltozott biztonsági környezet a kiállított eszközökön is jól látható. A hagyományos harci repülőgépek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a korszerű légvédelmi rendszerek és a pilóta nélküli eszközök. A gyártók olyan új megoldásokat is bemutatnak, amelyekkel az olcsó és nagy számban bevethető drónok jelentette fenyegetésre válaszolnának.

A katonai fejlesztések mellett ugyanakkor a polgári repülőgépgyártás is fontos szerepet kap a légibemutatón. A Boeing több új megrendelésről számolt be, az Airbus pedig bejelentette, hogy további hat A350-1000-es repülőgépet rendelt. A légitársaságok azonban egyre hosszabb várakozási idővel szembesülnek, ezért sok esetben már évekkel korábban le kell kötniük a szükséges repülőgépeket.

A világ egyik legnagyobb légiközlekedési seregszemléje így egyszerre mutatja meg az ágazat két meghatározó irányát. Miközben a háborúk és a növekvő katonai kiadások felpörgetik a védelmi fejlesztéseket, a polgári repülésben továbbra is erős a kereslet. A gyártóknak azonban az ellátási láncok akadozása és a hosszú szállítási határidők miatt egyre nehezebb lépést tartaniuk a megrendelésekkel.