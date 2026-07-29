Hátrébb lépnek a baloldali véleményvezérek

Míg a baloldali kötődésű tartalomgyártók közül Radics Peti a folyamatos nyomás okozta kiégésre hivatkozva intett búcsút a politikai témáknak, Macsa már egyenesen a műfaj, a politikai paródiák végéről beszél.

Az irányváltás azonban nem korlátozódik egyetlen politikai oldalra: a korábban a kormánypárti rendezvényeken rendszeresen feltűnő Tóth Gabi szintén teljes szemléletváltásról számolt be, nyíltan kijelentve, hogy a jövőben már egyáltalán nem érdekli a politika. A párhuzamos bejelentések jól mutatják, hogy a hazai közösségi médiában egyre terhesebbé válik a polarizált közéleti szerepvállalás.