Nem áll ki a kormány az ukrán halállistára felkerült labdarúgó mellett?

Dulakodással ért véget múlt héten a Magyarország-Ukrajna nemzetek ligája találkozó. Oleksandr Nazarenko-t kiállította a játékvezető, majd lökdösődés alakult ki a pályán. Kerkez Milos is összeszólalkozott Viktor Tsygankov-val. A lefújás követően Kerkez Milos édesapja is megosztott egy felvételt az esetről, alá pedig az orosz AK–47 nevű rapcsapat Russian Paradise zeneszámát vágta be.

Az esetet követően Kerkez Milos és édesapja felkerült az ukrán Mirotvorec nevű honlapra, mint Ukrajna ellensége. A külügyi tárca azonban nem foglalkozik az esettel. Sem közleményt nem adtak ki, sem Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán nem található egyetlen poszt sem Kerkez Milossal és édesapjával kapcsolatban.

Az ügyben a Mi Hazánk Mozgalom közleményt adott ki, amelyben arra is emlékeztetnek, hogy idén márciusban Udvardy Panna válogatott teniszezőnk kapott fenyegető üzenetet, hogy veszítse el a mérkőzését ukrán ellenfelével szemben, ellenkező esetben elrabolják édesanyját és nagymamáját. A Mi Hazánk sportkabinetje mindezeket az Európában eddig nem szokványos, sportolókat érő fenyegetéseket mélységesen elítéli. Ezzel Ukrajna ismét bizonyította, hogy még nem áll készen az európai uniós tagságra – áll a közleményben.

Nem csak a válogatott labdarúgó mellett nem állt ki a kormány Lannert Judit oktatási miniszter egyenesen kigúnyolta a magyar szurkolókat korábban. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a magyar érdekeket nem, de az ukrán érdekeket szem előtt tartják Magyar Péterék. Pénteken egyébként Kerkez Milos szerezte a magyar labdarúgó válogatott győztes gólját Georgia ellen.

A témában Deák Dániel politikai elemző is válaszolt az alábbi kérdésekre: