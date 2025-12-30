Malacsült és lencse: Így alapozhatja meg a szerencséjét a tökéletes újévi menüvel

A szilveszteri és újévi étkezéshez kapcsolódik a legtöbb magyar népi babona, hiszen sokak szerint az egész évi bőség és szerencse múlhat azon, mi kerül az asztalra. Riportunkban mesterszakácsok árulják el a szaftos malacsült és a szerencsehozó lencsesaláta titkait, miközben rendet tesznek a szárnyasok, halak és malacok körüli hiedelmek világában.
A mesterszakács lépésről lépésre vezeti be a nézőket a tradicionális bőrös malackaraj elkészítésébe: a titok a 12 órás pácolásban, a friss fűszerekben és a lassú, akár kétórás sütésben rejlik.