Amikor a dögre szállnak: Még a Puzsér is elég az ellenzéki extázishoz

Úgy tűnik, az ellenzéki oldalon a kritikai gondolkodás végleg szabadságra ment, és nem is tervezi a visszatérést. Egy hamisított videó terjedt el villámgyorsan a neten, amelyre a Tiszások mint legyek a dögre, azonnal rávetették magukat. A felvételen Puzsér Róbert állítólagos, hősi betelefonálása hallható a Paláverbe. A hívek természetesen kérdés és kételyek nélkül osztották a nyilvánvaló kamuanyagot. Pedig a gépies Puzsér Róbert beszéde már ezer kilométerről ordított a mesterséges intelligencia primitív manipulációjáról. De a tények, mint mindig, most is csak zavarták volna az önfeledt, habzó szájú gyűlölködést. Palányi Nóra sosem beszélt a publicistával, de ez az "apróság" senkit nem érdekelt a kommentmezőben.