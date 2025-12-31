Sok ajándékba adott állat utcára kerül az ünnepek után

Az állatvédők kérik, hogy senki se ajándékozzon élőlényt karácsonyra. Az állatvédelmi kormánybiztos pedig a társadalmi felelősségvállalás fontosságát emelte ki.

Seres Zoltán, vezető, Orpheus Állatvédő Egyesület: "Nagyon sokan úgy ajándékoznak élő állatot karácsonyra, hogy nem is tud róla a megajándékozott, tehát derült égből villámcsapásként éri az embert az, hogy kapott egy cicát, egy kutyát, vagy egy afrikai óriáscsigát, vagy egy díszmadarat. Tehát mindenképpen meg kell beszélni az állat majdani gazdájával, hogy az állat egész életében gondoskodjon, ugyanis a felelős állattartás része az, hogy az állat egész életére kell gondolni az állatvásárlásban."