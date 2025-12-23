Világszenzáció Pécsett: Ilyen műtétre még alig volt példa a Földön

A baranyai vármegyeszékhelyen szívmelengető és sokéves hagyomány, hogy az ünnepek közeledtével nem feledkeznek meg a szolgálatot teljesítőkről. A Pécsi Szívgyógyászati Klinikán idén egy egészen elképesztő, aranybevonatú speciális készülékkel mentettek életet, amelyre alig volt példa eddig a világon. A hősies helytállásért a mentőket helyi termelők válogatott ajándékaival lepték meg a döntéshozók. Cziráki Attila professzor és csapata méltán lehet büszke, hiszen Baranyában mintegy 150 egészségügyi dolgozó vigyáz ránk karácsonykor is, a legnagyobb elhivatottsággal.