Kétségbeesetten keresi édesanyját az amerikai műsorvezető

Január végén látták utoljára Savannah Guthrie amerikai műsorvezető 84 éves édesanyját, Nancyt.

Az idős nő eltűnését pedig február másodikán jelentették be. Az amerikai közvélemény azóta is aggódik az idős asszonyért akinek holléte máig ismeretlen.

Az eltűnt hölgy lánya a népszerű televíziós személyiség Savannah Guthrie a sajtónak elmondta , hogy édesanyja korlátozott mozgásképességgel rendelkezik és nem hagyhatta volna el otthonát segítség nélkül, valamint vannak napi gyógyszerek is, amelyek szedése fontos a 84 éves nő számára.

A nyomozás során előkerült a ház kapujának videofelvétele, ahol két álarcos, nyakik beöltözött ijesztő figura látszik.



A népszerű amerikai reggeli hírolvasó, február 4-én egy elkeseredett videóüzenetet tett közzé, amelyben az elrablókhoz szólt.