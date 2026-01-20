A gyöngy összeköti a múltat és a jelent, a hagyományt és a technológiát

A gyöngy minden időben a luxust és a gazdagságot jelentette. A gyöngyhalászatra és a gyöngytenyésztésre egész iparágak épültek, és bár a hagyományok tisztelete fontos a gyöngyfarmokon, mégis ma már modern módszerekkel készülnek a meseszép ékszerek alapanyagai.

Az Egyesült Arab Emírségek legészakibb emírségében, Ras al-Khaimah nyugodt vizein turisták szállnak hajóra. Úticéljuk egy lebegő gyöngyfarm – ott, ahol egykor generációk kockáztatták életüket a gyöngyhalászatért. A Suwaidi Pearl farmon a vízfelszín alatt hálókban nevelik a gyöngytermelő osztrigákat. A látogatók nemcsak a tenyésztést ismerhetik meg, hanem azt is, hogyan éltek meg az emirátusiak a gyöngyhalászatból az olajkorszak előtt. A farmon hónapokon át, több fázisban nevelik az osztrigákat. A természetes gyöngy ritkaság: száz osztrigából jó, ha egy rejt gyöngyöt. A tenyésztett eljárás viszont kiszámíthatóbb – és ez mentette meg az iparágat. A hagyományos eszközök, a régi hajók ma már múzeumi tárgyak, de a tudás tovább él – ékszerek formájában. Dubajban, a régió luxusközpontjában ezek a gyöngyök már kifinomult ékszerekként jelennek meg a kirakatokban.

Kínában Zhujiban található a gyöngyváros. Miközben az Arab-félszigeten egy hagyományt őriznek, Kínában iparág épült a gyöngyre. A kelet-kínai Zhejiang tartományban fekvő Zhuji a világ édesvízi gyöngytermelésének mintegy 70 százalékát adja. A gyöngytenyésztés központja Shanxiahu, ahol szinte minden család érintett az ágazatban. A kagylókba magokat ültetnek, egyetlen állat akár több tucat gyöngyöt is képes növeszteni. A modern technológia, a mesterséges intelligenciával támogatott tenyésztés és a precíz válogatás lehetővé teszi, hogy az édesvízi gyöngyök minősége felvegye a versenyt a tengeri gyöngyökkel. A gyöngyök útja itt nem ér véget a feldolgozással, Shanxiahu ma a digitális kereskedelem egyik központja: élő közvetítésekben árulják az ékszereket a fiatal, főként Z-generációs vásárlóknak.

Egy apró ékszer, amely mögött történelem, kézművesség és globális üzlet áll – a gyöngy, amely ma is összeköti a múltat a jövővel. A gyöngy útja tehát két világot köt össze: az Arab-öböl csendes vizeit, ahol egy hagyományt mentenek meg, és Kína ipari léptékű tavait, ahonnan a világ piacait látják el.