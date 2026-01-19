Nem a béléstől volt vastag a kabát – Elképesztő helyre rejtették a csempészárut a bolgárok

A legutóbbi NAV akció során bebizonyosodott, hogy a bűnözők gátlástalansága nem ismer határokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei az M7-es autópálya mentén egy Bulgáriából tartó kamionban bukkantak rá a legdurvább fogásra. Az embercsempészet sötét oldalát mutatta meg az a 18 iraki és iráni kurd, akiket hungarocell lapok közé épített üregben próbáltak Olaszországba juttatni. Juhászné Prantner Etelka, a Bevetési Igazgatóság sajtóreferense szerint a pénzügyőröknek azonnal feltűnt a raktér szokatlan elrendezése és a szúrós szag. Miközben a csempészek a hatóságok kijátszásával próbálkoztak, a lebukás borítékolható volt, hiszen az éberség nálunk továbbra is a biztos választás. A marihuána és a cigarettacsempészet elleni küzdelemben ez az év végi roham is megmutatta: a magyar határokon és autópályákon nincs rés a pajzson a hivatásosok profizmusának köszönhetően.