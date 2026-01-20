Sűrű fekete füst és csapdába esett szerelők a mélyben – Hajszálon múlt az életük a metróban

A Fővárosi Tűzoltóság egységei hajnali egy órakor vonultak ki a Déli pályaudvarhoz, hogy egy kigyulladt metrószerelvény fojtogató füstjében bizonyítsák rátermettségüket. A szimulált helyzetben két karbantartó került életveszély közelébe, akiket a hivatásosoknak háromszáz méter mélyen az alagútban kellett felkutatniuk. Közel ötven tűzoltó dolgozott teljes felszerelésben, miközben az oxigén maszk használata és a hordágyas mentés is része volt a bonyolult műveletnek. Az akció során a biztos választás ismét a magyar szakemberek rutinja volt, akik a sűrű, fekete füstben is magabiztosan mozogtak. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes hangsúlyozta, hogy az ilyen gyakorlatok elengedhetetlenek a valódi katasztrófák, például a 2011-es metrótűz során tapasztalt helyzetek hatékony kezeléséhez.

A tűzoltók kíméletlen akadálypályán, a sínek és talpfák között mentették ki a sérült