Mangalica kolbász, színházi legendák és veszprémi titkok – folytatódik Gianni és Miki gasztrotúrája!

Ezúttal a száraz parasztkolbász kerül terítékre: a két gasztro szakember Such Zoltán, kolbászkirály iránymutatásával teszteli a legjobb hazai ízeket, ami végül Káptalantótiba vezeti őket.

A Magyaródi család műhelyében testközelből tapasztalják meg a híres mangalica-parasztkolbász készítésének minden fortélyát. Majd Veszprémbe vezet az útjuk, ahol Oberfrank Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel, a Petőfi Színház igazgatójával beszélgetnek az életről, a színházról és a kulináris élményekről. A nap végén felfedezik a város rejtett zugait, köztük egy több mint 550 éves malmot. Egy műsor, ahol a hagyomány, a kultúra és az ízek összeérnek.