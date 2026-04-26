Veszélyes brüsszeli játszmák

Ismét összeült a Sajtóklub jól ismert csapata: Bayer Zsolt, Huth Gergely, Gajdics Ottó és Néző László a tőlük megszokott karcos stílusban elemezték a „sorsdöntő” ciprusi uniós csúcs következményeit és a hazai politikai fordulatot. A műsor résztvevői szerint az európai elit „önsorsrontó” politikája teljes gőzzel robog a szakadék felé: az orosz kőolaj teljes tiltása és az újabb milliárdos ukrajnai segélycsomagok mellett a magyar gyermekvédelmi törvény elbukása is borzolja a kedélyeket.
A Sajtóklub legutóbbi adásában elhangzott: bár a patrióta erők vereséget szenvedtek, a „szekrény már tele van az igazunk volt kártyákkal”. A véleményvezérek figyelmeztetnek, hogy az új kurzus alatt Magyarországra akadálytalanul betörhet az LMBTQ-propaganda, és a „brüsszeli libernyákok” zsarolásának engedve a migrációs paktum végrehajtása is megkezdődhet. Bayerék szerint a választók hamarosan szembesülnek az adóemelések és a vagyonadó realitásával, miközben a nemzeti stratégiai vagyon kiárusítása már a küszöbön áll. A műsor üzenete egyértelmű:
a jövő sötét, de a normalitás hangját nem lehet végleg elnémítani
.