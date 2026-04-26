Csatamező a stúdióban – A megjavult jogállamiság és az orosz olaj dilemmája a Csörtében

Két héttel az országgyűlési választások után különös fordulatot vett a hazai közélet: az Európai Unió bírósági döntései és a Manfred Weber-féle nyilatkozatok után sokan azt találgatják, vajon valóban létezik-e egyik napról a másikra megjavult jogállamiság. A stúdió vendégei – Szőcs László, Novák Zoltán, Gajdics Ottó és Fodor Gábor – hosszan elemezték, hogy a hirtelen jött brüsszeli enyhülés mögött valódi rendszerszintű változások vagy csupán az új politikai erőviszonyokhoz való alkalmazkodás áll-e.
A gyermekvédelmi törvény sorsa, a titkosszolgálati lehallgatási ügyek és a Barátság kőolajvezeték újraindítása mind-mind parázs vitát szült az adásban, így nem maradt el az éles szellemi csörte a résztvevők között. A vita során végül az is világossá vált, hogy Magyar Péter mozgástere és az orosz energiafüggőség kérdése még a „megjavult” kapcsolatok mellett is komoly próbatétel elé állítja az országot.
A hetes cikkely körüli enyhülés és az uniós források körüli ígéretek azt a látszatot keltik, mintha varázsütésre beköszöntött volna a megjavult jogállamiság. A stúdió vendégei azonban rávilágítottak, hogy a felszín alatt kőkemény feltételek és egy új típusú „Vix-jegyzék” áll. Vajon valódi változásról van szó, vagy csak a politikai érdekek írták felül a korábbi elveket?