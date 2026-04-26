Orbán Viktor és a 36 éves parlamenti ciklus vége: mi következik most?

Orbán Viktor és a 36 éves parlamenti ciklus vége: mi következik most?

Új korszak küszöbén áll a magyar politika: Orbán Viktor 36 évnyi parlamenti jelenlét után bejelentette, hogy nem veszi át listás mandátumát, és a frontvonal helyett a háttérben, a nemzeti oldal és a Fidesz teljes újjászervezésére kíván koncentrálni.

A HírFM Paláver című műsorában a hallgatók azt keresték: vajon egy zseniális stratégiai visszavonulásnak vagyunk tanúi, amely a „főnixmadárként való feltámadást” készíti elő, vagy a választási vereség utáni kényszerű irányváltásról van szó? Miközben a közbeszédet a Tisza Párt és Magyar Péter várható kormányzása tematizálja, a műsorban az Európai Unió jövője és a Donald Trump elleni újabb merényletkísérlet is napirendre került, mint a globális politikai átrendeződés baljós jelei.

 

